Stasera Napoli-Milan: possesso e palle inattive, armi letali degli azzurri

Nello specifico, per quanto riguarda l'analisi di questa gara di ritorno, per i rossoneri sarà decisiva la gestione delle fasi di gioco in cui non saranno in possesso della palla. A riprova di questa tendenza, gli azzurri sono una delle due squadre - insieme al Bayern Monaco - che, in questa edizione della Champions League, ha segnato più gol in seguito ad azioni con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria (quattro). Oltre a questo aspetto, i rossoneri dovranno stare attenti alla capacità dei partenopei nello sfruttare le palle inattive: infatti, la squadra campana è quella che ha segnato di più su gli sviluppi di palla inattiva (18 come la Juventus, esclusi rigori e punizioni dirette) contando campionato e coppe europee, meno solo del Monaco, primatista con 19 reti.