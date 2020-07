Napoli, Mertens: “Stiamo andando forte e i risultati sono meritati”

Napoli, parla Mertens

MILANO – Dries Mertens, attaccante del Napoli, si è così espresso dopo il successo sul Genoa: “Stiamo andando forte e i risultati sono meritati. Sono contento soprattutto per la squadra. In campo sappiamo cosa fare e come muoverci e si vede dai risultati che stiamo ottenendo. L’esultanza “a testa alta” l’ho dedicata a Callejon. E’ un amico oltre che un compagno che sta on me da 7 anni. Ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e merita un plauso”

