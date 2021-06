Mundo Deportivo – Novità sull’obiettivo del Milan

Ecco quali novità riporta Mundo Deportivo sull'obiettivo di mercato della dirigenza rossonera

In questi giorni il Milan è assoluto protagonista di un calciomercato che, almeno ufficialmente, deve aprire i battenti. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno infatti già chiuso alcune questioni spinose, come quella del portiere. Il club di via Aldo Rossi ha infatti salutato in via definitiva Gigio Donnarumma, prossimo sposo del Paris Saint Germain, e ha ingaggiato il campione di Francia Mike Maignan.

E se non bastasse la dirigenza rossonera, nella giornata di ieri, ha anche ufficializzato il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea. Il difensore era arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 28 milioni a favore del Milan che, dopo averne apprezzato il lavoro all'ombra del Duomo, ha deciso di comprarlo a titolo definitivo.

Se per l'attacco si lavora su Olivier Giroud del Chelsea, che si potrebbe liberare a zero dai Blues, mentre in difesa piace (e molto) Junior Firpo. Secondo alcuni media il Milan sarebbe stato al lavoro per garantirsi le prestazioni del mancino in prestito, ma secondo quanto riferito da Mundo Deportivo Paolo Maldini, in accordo con il Fondo Elliott, sarebbe pronto a comprare il classe '96 a titolo definitivo.