MOVIOLA / Tutti gli episodi più discussi di Milan-Frosinone

Appena terminata la sfida di campionato tra il Milan di Stefano Pioli e il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Ecco tutti i casi di moviola

Appena terminata la sfida di campionato tra il Milan di Stefano Pioli e il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Ecco tutti i casi di moviola che hanno tenuto banco nel corso di questo incontro di campionato.

PRIMO TEMPO — 43' - Rete Jovic. Il Milan si porta in vantaggio in un primo tempo privo di grandi episodi arbitrali. Tutto regolare nella rete dell'uno a zero.

SECONDO TEMPO — 50' - Rete Pulisic. La seconda rete rossonera potrebbe dare la sensazione di una posizione irregolare da parte dell'ala americana, ma in realtà la posizione (dopo la traccia delle linee) è regolare.

63' - Giallo Barrenechea. Il fallo del calciatore di proprietà della Juventus è pesante per la squadra del Lazio. Questo cartellino lascia il team senza il numero 45 nel corso del prossimo incontro di campionato.

82' - Rete Brescianini. Sulla punizione del calciatore italiano pare in fuorigioco il difensore centrale Caleb Okoli, in realtà la sua posizione è regolare e non c'è nemmeno deviazione sul pallone.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.