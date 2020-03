Moggi convinto: “Ibrahimovic vuole restare al Milan”

Intervenuto alla trasmissione Diretta Mercato negli studi di 7 Gold Luciano Moggi ha dedicato qualche parola ad un suo ex giocatore di lusso, Zlatan Ibrahimovic. Per il dirigente, malgrado l’ormai nota querelle senza esclusione di colpi tra il duo tecnico Boban – Maldini e la proprietà Elliot – Gazidis, il 38enne resterà a Milano per un’altra stagione.

“Lui vuole rimanere”, ha detto. “E anche la società rossonera ha intenzione di confermarlo”.

Passando invece alla Juve e al futuro dell’allenatore Maurizio Sarri, l’82enne ha sostenuto: “In caso di risultati molto negativi potrebbe lasciare. A mio avviso, comunque, i bianconeri sono ancora i grandi favoriti per la vittoria dello Scudetto”.