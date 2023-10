Mirante torna in porta dal primo minuto dopo due anni: tutti i dettagli

L'estremo difensore rossonero torna a difendere la porta di una squadra della massima serie dopo ben due stagioni. Ecco tutti i dettagli

Il portiere del Milan Antonio Mirante si prepara al prossimo incontro di campionato contro la Juventus. Una sfida importantissima sia per la classifica, che per la risonanza mediatica del match. Questa anche per il portiere arrivato nel corso della passata stagione è la sua grande occasione per tornare in campo dal primo minuto.

L'ultimo match giocato da titolare di Antonio Mirante risale alle semifinali di Europa League del 2021. La sfida incriminata è quella tra la Roma (all'epoca di Paulo Fonseca) e il Manchester United. In quel caso il match non andò per il verso giusto perché nonostante la vittoria per 3 reti a due arrivò l'eliminazione dalla coppa europea.

Se dobbiamo cercare l'ultimo match di campionato giocato da Mirante bisogna tornare al mese di Aprile, dove la Roma perse 3-1 contro il Torino e lui scese da titolare in campo nel corso di quell'incontro. Adesso arriva l'occasione che aspettava da più di due stagioni.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.