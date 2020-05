MilanTV, la programmazione completa dal 19 al 24 maggio 2020

MilanTV, la programmazione ufficiale

MILANO – (fonte: acmilan.com) La programmazione completa della settimana del canale tematico rossonero.

LA PARTITA DEL SECOLO

Videochat storica sul Club Channel rossonero: Demetrio Albertini e Adriano Galliani rivivono la storica Finale di Coppa dei Campioni ad Atene del 1994, vinta 4-0 dal Milan contro il Barcellona di Cruyff, Stoichkov e Romario.

IL TEAM E LE DISTANZE

Sarà possibile seguire su Milan TV il Webinar che si è svolto la scorsa settimana con protagonisti Stefano Pioli ed Ettore Messina. L’allenatore del Milan e il plurititolato coach del basket europeo hanno affrontato tutte le sfumature di un tema di attualità: “Come gestire il team a distanza”.

CHE RIMONTA!

Torna sul Club Channel rossonero la rimonta che, tra i tifosi rossoneri, suscita sorpresa e ammirazione. Le immagini di Lecce-Milan dell’ottobre 2011, con il commento di oggi. Alla fine del primo tempo i rossoneri perdevano 3-0, ma poi…

HISTORY MILAN

Milan TV ripropone alcune partite di edizioni della Champions League che non si sono concluse con la vittoria finale rossonera, ma che hanno sancito prestazioni importanti da parte dei giocatori, come sul campo del Rosenborg nel 1996 e a San Siro contro il Galatasaray nel 1999.

A CHAT WITH THE LEGENDS

Alberto Gilardino e Massimo Ambrosini ricordano, in videochat, la partita perfetta del Milan, la Semifinale di Champions League del 2 maggio 2007, Milan-Manchester United 3-0, in cui Gila ha anche segnato un gol.

