MilanTV, il palinsesto quotidiano dal 22 al 26 aprile 2020

acmilan.com: il palinsesto di MilanTV MILANO - (fonte: acmilan.com) Le proposte della settimana televisiva del Club Channel rossonero.

TAKE TEN CON ASMIR BEGOVIĆ

Per #ACMilanTogether, il portiere rossonero ha partecipato alla sessione di meditazione con il co-fondatore di Headspace Andy Puddicombie. La situazione famigliare in rapporto alla pandemia e le tecniche di riposo della mente, tra gli argomenti della conversazione. In onda sul Club Channel rossonero.

A CHAT WITH THE GIRLS

Giorgia Palmas, conduttrice e talent di Milan TV, ha realizzato una chiacchierata in videochat con Federica Rizza, Linda Tucceri Cimini e Francesca Vitale. Con il supporto di Bioscalin, hair care partner di AC Milan.

MILAN STATS

Dopo i portieri, tocca ai difensori. Statistiche e numeri. Per quanto riguarda i difensori, i riscontri statistici più significativi sono quelli riguardanti Alessio Romagnoli e Theo Hernández.

HISTORY MILAN

Le partite storiche del Milan in Champions League tra il 2003 e il 2007, questa settimana, saranno disponibili nel corso della programmazione quotidiana del canale.

MILAN SOULMATES

Il Club Channel rossonero racconta come il Milan sia passato da Istanbul ad Atene. Immagini suggestive e musiche emozionanti. Il regalo dopo-Manchester si chiama Ricardo Kaká. Gol, aneddoti e ricordi.

