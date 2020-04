MilanTV, il palinsesto quotidiano dal 14 al 19 aprile 2020

acmilan.com: nota di servizio

MILANO – (fonte: acmilan.com) Le proposte della settimana televisiva del Club Channel rossonero.

#eDERBYMILANO

Sarà in onda questa settimana su Milan TV il primo Derby virtuale sulla piattaforma di gioco Konami PES. L’allenatore giocatore della squadra rossonera è l’attaccante portoghese Rafael Leão, “in campo” contro l’attaccante nerazzurro Sebastiano Esposito in una partita virtuale molto combattuta.

MILAN ADDICTED: DI TUTTO UN PO’

Sugli schermi del Club Channel rossonero, i filmati, i pensieri e le immagini di Federica Fontana. Parole milaniste, pronunciate in leggerezza e riascoltate in un momento della vita in cui farsi compagnia è molto importante.

UNA GIORNATA CON… VALENTINA E REFILOE

le telecamere di Milan TV hanno trascorso un’intera giornata insieme a Valentina Giacinti e Refiloe Jane. Il capitano delle rossonere e la sudafricana hanno raccontato la loro vita milanese, fatta di allenamenti, scherzi e spirito di squadra.

HISTORY MILAN

Alcune delle grandi finali rossonere sono in onda sul Club Channel del Milan, con la voce originale dell’epoca. Si possono riascoltare così le voci di Nicolò Carosio da Amburgo per la finale di coppa delle Coppe 1968 e di Bruno Pizzul da Vienna per la finale di coppa dei Campioni 1990.

INSIDE MILANELLO

Intervista a Francesco Avaldi, il medico che negli anni ha dimostrato grande competenza e professionalità nel campo della nutrizione. Con passione e garbo, si occupa del regime alimentare del Milan da molti anni, alternando buoni rapporti e fermezza nel fornire le proprie indicazioni.

