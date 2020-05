MilanTV, il palinsesto del canale tematico dal 15 al 18 maggio

MilanTV, il palinsesto

MILANO – (fonte: acmilan.com) Le proposte della settimana televisiva del Club Channel rossonero

MILANELLO DAILY

Allenamenti individuali divisi in gruppo, un segnale di ripresa e di lavoro sul campo. Lo staff e i giocatori lo sognavano da tempo. Tornano anche su Milan TV le immagini dei primi giorni di preparazione della squadra sui campo del centro sportivo rossonero di Milanello.

LA CARRIERA DEL CAPITANO

Venerdì 8 maggio, tutto il calcio italiano ha tributato un grande e profondo omaggio a Franco Baresi nel giorno del suo 60esimo compleanno. Il Rossonero del Secolo ha rilasciato una lunga intervista a Milan TV che ripercorre tutti i motivi di fondo della sua carriera.

STEFANO PIOLI E IL TALENTO

Stefano Pioli è stato il protagonista della diretta Instagram #giworkout, insieme a Pasquale Gravina. In onda anche su Milan TV, Pioli ha definito cos’è per lui il talento e ha spiegato come metterlo a frutto, come scegliere un team vincente e come essere flessibile nel metodo di lavoro.

HISTORY MILAN

Le ultime partite del Milan disputate, negli ultimi anni, nel corso del mese di maggio. Visto che sarà un maggio senza nuove gare, Milan TV ripropone gli ultimi capitoli della saga rossonera in un mese che fa parte della grande tradizione del Club.