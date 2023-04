A Napoli sono sicuri: “Non ce la farà per la sfida di Milano”

Manca pochissimo alla sfida di mercoledì sera che vedrà confrontarsi il Milan di Stefano Pioli con il Napoli di Luciano Spalletti, nel match valido per i quarti di finale di Champions League. Sarà una gara accesa, dopo le quattro reti rifilate da Theo e compagni ai partenopei. Gli azzurri sono alla ricerca di riscatto e vorranno a tutti i costi centrare la clamorosa qualificazione in semifinale. Per farlo, però, molto probabilmente dovranno fare a meno del perno offensivo, ovvero Victor Osimhen. Il capocannoniere del campionato italiano è infatti fermo ai box per una lesione muscolare. Un problema all’adduttore per il nigeriano che resta anche in dubbio per le prossime partite, in particolare per la doppia gara di Champions League sempre tra Milan e Napoli.