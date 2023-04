Qui Milanello – Rossoneri in campo domani anche nel giorno di Pasqua

Il Milan di Stefano Pioli è in campo ora a Milanello per un allenamento mattutino. Il punto sugli allenamenti dei rossoneri

Il comunicato del Milan sull'allenamento di oggi

"Squadra a Milanello per il primo allenamento in preparazione del prossimo impegno nei Quarti di Champions League contro il Napoli, in programma mercoledì 12 aprile a San Siro alle ore 21.00. REPORT: Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti con l'Empoli; gli altri componenti della rosa, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno, hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti tra i coni e gli ostacoli bassi. Terminata la prima parte del lavoro la squadra ha disputato una partita di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 15 minuti)".