Ieri presenti a Milanello i vertici societari: l’obiettivo spronare i ragazzi

E' un periodo nero in casa Milan, i risultati continuano a non arrivare e la squadra sembra non riuscire a reagire...

Redazione Il Milanista

E' un periodo nero in casa Milan, i risultati continuano a non arrivare e la squadra sembra non riuscire a reagire. Ieri nel centro sportivo di Milanello, a seguire la sessione di allenamento della squadra di Stefano Pioli sono stati presenti tutti i dirigenti operativi.

Presenti al campo sia il presidente Paolo Scaroni, sia l’amministratore delegato Giorgio Furlani, che da qualche mese ha preso il posto ufficialmente di Ivan Gazidis.

Ovviamente oltre ai due personaggi già citati, sono al fianco della squadra come sempre anche Paolo Maldini e Ricky Massara, i due responsabili dell’area tecnica e del mercato rossonero.

L’intenzione di Scaroni e Furlani è quella di sostenere innanzitutto la squadra, spronandola a lavorare meglio e avere le motivazioni giuste in vista del derby di domenica sera a San Siro. Ad oggi infatti serve una scossa per riprendere in mano il campionato e per non buttare all'aria tutto ciò che di buono era stato fatto.

Infortunati e disponibili: le ultime da Milanello — Intanto il Milan prepara il derby di domenica sera con moltissime difficoltà. Pioli dovrà infatti tener conto di diversi calciatori out per infortunio, che non potranno essere utili alla causa. Come per esempio Fikayo Tomori.

Difficile che possano rientrare in tempo sia Bennacer che Dest, fermatisi entrambi per affaticamenti muscolari non da poco. Arrivano però notizie confortanti da Ibrahimovic, che potrebbe anche ottenere la prima convocazione stagionale.