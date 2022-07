Milan, Yacine Adli: 7 curiosità sul nuovo trequartista rossonero!

Yacine Adli è finito nel mirino del Milan già dalla scorsa estate, quando Maldini e Massara decisero di acquistarlo dal Bordeaux e di lasciarlo in prestito un altro anno alla corte dei girondini per farsi le ossa in Ligue 1. Chiusa la sua esperienza con i transalpini, è pronto a vivere la sua prima esperienza in un grande club, quello che lui stesso ha definito ai microfoni di MilanTv "il migliore in Italia".