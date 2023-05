Milan-Verona, al via la vendita libera per l’ultima gara di campionato

Il costo dei tagliandi parte da €18 in fase abbonati e da €24 in vendita libera. È attiva una promo per gli Under 16 che, se accompagnati da un adulto, possono usufruire della tariffa speciale da €19. Invece gli Over 60 hanno a disposizione prezzi scontati a partire da €29. I biglietti possono essere acquistati online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket.