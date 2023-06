MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Verona

E' terminata da pochi minuti la sfida Milan vs Verona . Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale durante il match tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

Minuto 19 - Theo Hernandez penetra in area e dribbla mezza difesa gialloblù, poi finisce a terra: l'intervento di Hien è sul pallone e l'arbitro lascia correre in maniera corretta.

Minuto 44 - Brahim Diaz anticipa Ngonge che poi lo colpisce in maniera netta nell'area di rigore del Verona. Il direttore di gara non fischia, ma richiamato il monitor cambia idea e assegna giustamente il penalty ai rossoneri.

Minuto 74 - Leao colpisce di testa a botta sicura e Faraoni respinge con un braccio. Per Valeri però non è rigore per distanza ravvicinata e mancato aumento del volume del corpo.