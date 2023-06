Milan Verona 3-1, il commento: la stagione si chiude nel segno di Leao

Il Milan inizia il match in maniera tranquilla. Dopo 5 minuti c'è la prima occasione con un tiro di Leao deviato sopra la traversa in angolo. I rossoneri da qui iniziano a premere. I rossoneri hanno il pallino del gioco, con il Verona che rimane compatto. Al 25' è Messias a provarci da fuori con un tiro insidioso che viene deviato di poco a lato in calcio d'angolo. Il Verona si fa vedere con una buona iniziativa di Ngonge, che riesce ad andare via sulla fascia e a mettere in mezzo un pallone su cui non arriva nessuno dei suoi. Al 39' Theo Hernandez dialoga con Giroud e arriva in ottima posizione per metterla in mezzo, ma il suo cross basso non trova nessuno in mezzo. A fine primo tempo il Milan la sblocca. Brahim Diaz viene atterrato da Ngonge e l'arbitro, dopo l'on field review, assegna il rigore. Dal dischetto Giroud spiazza Montipò e segna l'1-0. Rossoneri in vantaggio all'intervallo.

La cronaca del secondo tempo

Il Verona prova a iniziare forte nella ripresa, ma con poca sostanza. Alla prima sortita i rossoneri sono pericolosi: grande azione tra Theo e Leao, con il terzino che mette in mezzo per Giroud, anticipato in angolo. Al 56' è protagonista Maignan che con una grande uscita ferma Ngonge lanciato a rete. Ancora Ngonge pericoloso in area: l'attaccante gialloblù si libera in area e tira colpendo l'esterno della rete. Subito dopo grande azione di Theo, che serve Diaz solo in area con un pallone lungo di un soffio. Il Verona si rende pericoloso al 68' con una punizione di Verdi che cerca i compagni in area, respinta dalla difesa rossonera. In questa azione Krunic prende un colpo che lo costringe a uscire: al suo posto Pobega. In contemporanea esce anche Diaz ed entra De Ketelaere. E neanche il tempo di riprendere che il Verona pareggia. Rimessa laterale che coglie Lazovic sulla linea di fondo, il serbo mette in mezzo e Faraoni di testa fa 1-1. Poco dopo il Milan chiede rigore per un tocco di braccio di Faraoni su colpo di testa di Leao, ma l'arbitro fa proseguire. I rossoneri ritrovano il vantaggio grazie a una gran giocata di Leao, che si gira e va verso la porta, scagliando un destro all'angolino basso. Si aprono grandi spazi per la squadra di Pioli, che trova anche il gol della sicurezza. Leao se ne va, entra in area, supera il portiere e mette facilmente in rete il 3-1. Nel finale ci prova Saelemaekers, che scheggia l'incrocio. Ma subito dopo finisce il match. Il Milan saluta il suo pubblico con i tre punti.