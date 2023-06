Le ultime – Novità di mercato, Mendes propone Traore! Per Pulisic…

Vediamo le ultime da Milanello per quanto riguarda i rossoneri. Tra campo e trattative estive di mercato...

Redazione Il Milanista

Vediamo le ultime novità per quanto riguarda i movimenti di mercato del Milan. Ieri è stata la giornata di Marco Sportiello che si è trasferito in rossonero dall'Atalanta a parametro zero e sarà il secondo portiere per le prossime stagioni.

Obiettivo Adama Traore — Nelle ultime ore Jorge Mendes avrebbe proposto Adama Traore al Milan. Il giocatore ex Barcellona in uscita dal Wolverhampton a zero, intrigherebbe molto Stefano Pioli. Attenzione anche alla concorrenza della Roma per lui.

Pulisic,a che punto siamo? — Per lui c'è ancora una distanza dettata dalle diverse valutazioni. Il Milan non vorrebbe superare i 20 milioni di euro visto che il prossimo anno si libererebbe a parametro zero dal Chelsea. I Blues chiedono invece 25 milioni di euro. Distanza comunque colmabile.