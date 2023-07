Milan, trovata intesa con Musah. Il piano dei rossoneri

Dopo aver acquistato a zero Marco Sportiello come secondo portiere, ieri il club di via Aldo Rossi ha ufficializzato anche Loftus-Cheek. La prossima mossa della società meneghina è quella di rafforzare l’attacco, dove si è già assicurata le prestazioni di Luka Romero. Tuttavia i rossoneri sono pronti a fare sul serio per Musah.