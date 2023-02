Riavvolgiamo il nastro: ripercorriamo la vittoria dei rossoneri, Conte va ko

La cronaca del primo tempo

“Squadra sul pezzo fin dal primo minuto, reparti che funzionano e vantaggio che arriva al minuto 7 grazie a Brahim, che è il più lesto a ribattere in rete - in due tempi - una respinta di Forster sul mancino di Theo. Gli ospiti, incassato il gol, alzano il baricentro e creano grattacapi principalmente grazie ai calci piazzati. La partita è molto fisica, ricca di scontri a tutto campo. In una situazione di sostanziale equilibrio, riusciamo spesso a sfondare sulla catena di sinistra: come al 39', quando Theo scappa in velocità a Romero e viene chiuso all'ultimo in corner. La ripresa inizia con gli stessi 22, ma il tenore di gioco in campo è lo stesso: pochi spazi, lotta serrata su ogni palloni e tanti contrasti, spesso duri”.