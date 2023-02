Milan-Tottenham, il commento: un diavolo solido e concreto vince di misura

Parte fortissimo il Milan con un Rafael Leao molto ispirato. Al settimo passano i rossoneri in un San Siro incandescente. Thiaw lancia Theo Hernandez che saltando mette fuori tempo il difensore del Tottenham. Si apre un'autostrada per il laterale francese che non si fa pregare, la prende e crossa al centro trovando prima la respinta di Forster e poi Brahim Diaz in due tempi batte il portiere degli spurs. Non arriva la reazione del Tottenham e il Milan continua a gestire il gioco e le situazioni che si creano. Si rifà pericoloso il Milan al 38esimo minuto con Theo Hernandez che salta in maniera netta e quasi all'interno dell'area piccola del Tottenham cerca mettere un cross interessante con i difensori degli spurs che sporcano però il pallone mettendolo in calcio d'angolo. Sul finire del primo tempo il tottenham va vicinissimo al pareggio ma Son era in posizione di fuorigioco kilometrico.

La cronaca del secondo tempo

La seconda frazione inizia con un Milan ben messo in campo. I rossoneri non si abbassano e non soffrono le folate del Tottenham. La prima vera occasione del Tottenham arriva all'ora di gioco con Lenglet che dopo aver fortunosamente saltato due giocstori rossoneri, entra in area e cerca un cross che viene però deviato in angolo. Intorno al 70esimo Conte vara alcune mosse per provare a riemergere. Ma è il Milan ad andare due volte ad un passo dal raddoppio. Prima è De Ketelaere e poi è Thiaw a fare la barba al palo. Entrambi di testa di pochissimo a lato. Milan più in palla nell'ultimo quarto d'ora di gara. Rossoneri che dopo queste due occasioni tirano però i remi in barca. Gli ultimi minuti sono di marca inglese con gli spurs che cercano il pareggio. Pari che però non arriva. Si deciderà tutto al ritorno la prima settimana di marzo quando al Milan basterà non perdere per passare il turno. Da San Siro è tutto amici de IlMilanista.it