MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Tottenham

Minuto 48 - Romero entra in metto ritardo su Tonali con la gamba alta. Intervento davvero brutto del difensore argentino. L'arbitro estrae il cartellino giallo con Romero e gli altri giocatori spurs che lo accerchiano non contenti della decisione. A contrario le immagini mostrano come l'intervento fosse quasi da rosso e non da giallo. Il Var sarebbe potuto intervenire per far quanto meno andare al monitor il direttore di gara. Pioli si è lamentato e non poco nell'occasione.