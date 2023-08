Milan-Torino, Juric: “Divario enorme, loro nettamente superiori”

Ieri sera è andata in scena Milan-Torino, match valido per la 2a giornata del campionato di Serie A. Il confronto tra le due squadre...

Ieri sera è andata in scena Milan-Torino, match valido per la 2a giornata del campionato di Serie A. Il confronto tra le due squadre è terminato 4-1 in favore dei rossoneri, che hanno dominato in lungo ed in largo sul rettangolo di gioco. Intervistato dai microfoni di Torino Channel, il tecnico granata, Ivan Juric, ha parlato della sconfitta dei suoi contro il Milan.