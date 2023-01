Riavvolgiamo il nastro di Milan-Torino 0-1: la cronaca del match

Andiamo a vedere il tabellino della gara di ieri sera tra il Milan e il Torino, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Redazione Il Milanista

Sul sito del Milan è presente un comunicato in merito alla cronaca del match perso ieri dai rossoneri contro il Torino.

La cronaca del primo tempo — “Smaltito un avvio guardingo, la prima improvvisa imbucata del Torino rischia di fare male: al 12' Sanabria apre un varco in verticale per Lukić, il quale sottoporta calcia ma viene rimbalzato dalla parata provvidenziale in uscita di Tătărușanu. Il Milan manovra con calma, senza accelerare fino al 25' quando un tiro dal limite di Dest (deviato) costringe Milinković-Savić ad alzare la palla sopra la traversa; l'occasione arriva proprio sugli sviluppi dell'angolo, con la spizzata di testa in anticipo di De Ketelaere che colpisce in pieno il palo. Dopo la scossa, poche vibrazioni: al 38' rovesciata velleitaria di Singo; al 44' Dest non inquadra lo specchio. È De Ketelaere a mandare le squadre al riposo, ancora pericoloso - stavolta di potenza - dalle parti di un non impeccabile ma efficace Milinković-Savić”.

La cronaca del secondo tempo — “La ripresa comincia più vivace, al 48' un traversone di Lukić attraversa l'area non trovando la deviazione di Sanabria e anzi lanciando la ripartenza gestita da Díaz e finalizzata da una girata al volo di Pobega respinta dal portiere. Iniziano i cambi e in particolare la mossa di Messias si rivela azzeccata perché in breve tempo va prima vicino al bersaglio - tentativo di pallonetto a lato - e poi costringe Djidji al fallo e soprattutto al cartellino rosso per doppia ammonizione. Scossa Diavolo, in campo con le armi migliori. Manca però la precisione: al 73' e all'86' a Leão dalla distanza, all'84' al diagonale di Dest. Nemmeno le ottime chance nel recupero di Hernández e De Ketelaere hanno fortuna, Milinković-Savić riesce sempre a opporsi. Lo 0-0 resta in ghiaccio, si va ai supplementari”.

La cronaca dei supplementari — “I granata sono in dieci, si abbassano e concedono gioco-forza degli spazi, rischiando comunque in maniera limitata: al 93' Leão la piazza, non va; al 99' rasoterra di Dest dalla distanza, Milinković-Savić dice di no. In mezzo un doppio brivido, al 98' e al 100' i tentativi di Lukić e Linetty tengono il fiato sospeso. Nel finale di mini-tempo Giroud viene fermato in area piccola. Si riparte, il copione del match e le energie rimaste non lasciano presagire grandi vibrazioni. Invece sì, una e gelida perché al 114' un break avversario è letale: Lukić in profondità per Bayeye, cross e tap-in di Adopo, libero di colpire di piatto sottomisura. Il Milan va al disperato assalto, senza effetto positivo: da Tomori a Giroud, da Calabria a Hernández. Triplice fischio”.