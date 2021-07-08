Milan, Tonali ha firmato e si chiude per Calabria: il punto del mercato

Il punto sul mercato rossonero quando stiamo entrando nella faase più calda della sessione estiva. Maldini continua a muoversi.

Dopo aver chiuso le operazioni per Tomori e Maignan, la dirigenza rossonera ieri ha portato a termine l’acquisto di Sandro Tonali fino al 2026 a titolo definitivo. Il giocatore si è recato in sede per le firme e nella giornata di oggi dovrebbe arrivare oggi il comunicato. Operazione che si è conclusa con il Brescia per 20 milioni totali più il cartellino di Giacomo Olzer (su cui il club rossonero ha tenuto un’opzione di riacquisto), rispetto ai 35 milioni che i due club avevano pattuito nella scorsa estate. Obiettivo raggiunto dunque con un notevole risparmio da parte dei rossoneri.

IL RINNOVO DI CALABRIA – Nella giornata di oggi, al massimo domani, invece potrebbe essere annunciato il rinnovo di Davide Calabria. L’accordo è stato trovato nei giorni scorsi per un prolungamento quadriennale. Il terzino rossonero ha raddoppiato l’ingaggio e ora guadagnerà sui due milioni di euro. Il 25enne firmerà un contratto quadriennale, con scadenza 2025, mentre l’ufficialità arriverà a stretto giro di posta. Calabria milita nel Milan dalla stagione 2007, quando arrivò per giocare nelle giovanili: se il contratto verrò rispettato, rimarrà dunque nella Milano rossonera per 18 anni.

L’AFFARE POSSIBILE PER BRAHIM DIAZ – Il Milan è pronto a riportare Brahim Diaz in Italia entro questa settimana. L’accordo con il Real Madrid sarebbe stato raggiunto. Il trequartista torna in prestito con diritto di riscatto a 22 milioni complessivi, mentre i Blancos hanno tenuto un diritto di contro riscatto a 27 milioni. Alcuni tifosi sui social hanno storto il naso di fronte ad una tale operazione. Ma pare questo l’unico modo per arrivare al calciatore senza spendere, in questo momento, altri milioni, dirottati invece su altre operazioni.

GLI ALTRI NOMI – Gli altri nomi che girano con insistenza dalle parti di Milanello sono quelli di Giroud e Bakayoko. I rossoneri stanno valutando poi le offerte per Hauge che piace molto in Germania.