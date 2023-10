Verso Napoli-Milan: presenti al Maradona circa 2500 tifosi rossoneri

Domani sera alle ore 20:45 il Milandi Stefano Pioli volerà al Maradona per affrontare il Napoli di Garcia, nel match valevole per la 10a giornata di Serie A. Sarà una gara fondamentale per i rossoneri - che dovranno tornare alla vittoria, dopo le due sconfitte contro Juventus e PSG. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in un Maradona che si appresta a registrare il tutto esaurito, saranno presenti nel settore ospiti dedicato ben 2.500 tifosi rossoneri. La parte superiore del settore ospiti dello stadio sarà occupata quasi per intero. Il Milan è chiamato alla vittoria - e per farlo servirà il miglior supporto anche dai propri tifosi, che ovviamente saranno presenti in massa.