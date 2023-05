Milan, il sogno di mercato è Thuram: ma la concorrenza non manca

I tifosi del Milan sognano un grande nome estivo per tornare competitivi su più fronti. La dirigenza rossonera è a lavoro da diverse settimane per regalare al proprio pubblico degli innesti di qualità, che andrebbero a prendere il posto degli esuberi. Come riferito dal Corriere dello Sport, il Milan avrebbe nuovamente messo nel mirino Marcus Thuram. Il giovane attaccante si svincolerà il 1 luglio dal Borussia Mönchengladbach, parliamo dunque di un parametro zero davvero appetibile.