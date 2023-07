Milan, per l’attacco spunta un’alternativa: Mehdi Taremi del Porto

In casa Milan continua la ricerca di un centravanti da affiancare ad Olivier Giroud . Quest'anno il reparto offensivo dei rossoneri non ha convinto, e due attaccanti sono pronti a lasciare Milano . Parliamo ovviamente di Divock Origi ed Ante Rebic che molto probabilmente andranno a cercare fortuna verso altri lidi.

Nelle ultime ore, per l'attacco dei diavoli è spuntato un nuovo nome: ovvero Taremi del Porto. Nella sua ultima stagione, il centravanti ha segnato tantissimo: 31 reti in 51 partite (di cui 5 in 7 presenze di Champions). Il Porto tempo fa avrebbe fatto sapere che il suo cartellino vale 20 milioni, ma il Milan sa che Taremi tra un anno andrà a scadenza: ci sarebbe un margine per abbassare le pretese.