C’è un problema cartellini per il Milan di Stefano Pioli

Problema cartellini per il Milan. Contro il Napoli bisognerà cominciare ad invertire il trand che è negativo...

Gli ultimi dati che ci sono pervenuti dopo questo inizio di stagione ci mettono di fronte ad un problema che si sta rivelando più serio del previsto per quanto riguarda i rossoneri. Si tratta di un discorso inerente ai cartellini per quanto riguarda il diavolo.

Analizziamo i dati nel dettaglio

Il diavolo è la squadra infatti più sanzionata dell'intera Serie A. I rossoneri sono primi in questa classifica, non troppo onorevole, dei cartellini ricevuti: ben 25. Di questi 22 sono gialli con Theo primo a quota 5 e addirittura tre sono cartellini rossi. Troppi cartellini rossi quest'anno per il Milan, di cui due diretti.