Milan, l’idea della squadra B non decolla: arrivano le conferme

Da tempo in Serie A molte squadre stanno valutando la creazione di una squadra B, che gli permetterebbe di far crescere i propri giovani

Redazione Il Milanista

Qualche anno fa in casa Milan si parlò in maniera insistente di un nuovo progetto: ovvero la squadra B, la seconda formazione rossonera che avrebbe riguardato calciatori under 23.

Un progetto simile a quello già intrapreso dai top club spagnoli, che dalla seconda divisione in poi vantano la partecipazione delle seconde squadre. Un metodo che permette di inserire i propri giovani talenti nel calcio dei grandi, senza passare per i soliti prestiti in provincia.

Il progetto del Milan B non è affatto tramontato del tutto. Visti i buoni risultati della Juventus Next Gen, la seconda formazione bianconera, anche il Milan ed altri club di Serie A potrebbero ripensare a questa innovazione.

Lo ha ammesso Lorenzo Casini, presidente della Lega calcio: “Le seconde squadre in Italia e in Europa, modello per il futuro?’ Ci sono modelli che possono funzionare bene anche in Italia. Nel giro che ho fatto con le altre società, ho saputo che a 3-4 sono pronte a formare la seconda squadra. Un problema è quello dei prestiti, ma la seconda squadra diventerebbe una valida soluzione”.