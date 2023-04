Spalletti avvisa il Milan: “Ci sono possibilità di vederlo in campo”

Luciano Spalletti , tecnico del Napoli , ieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. L'allenatore dei partenopei ha affrontato diversi temi ed ha risposto ad una domanda che riguarda in parte anche il mondo rossonero.

Il tecnico del Napoli ha parlato delle condizioni di Osihmen ed ha fatto intendere come il guaio muscolare non sia ancora guarito del tutto. “Domani non ci saranno possibilità di vedere Victor in campo, abbiamo deciso di andare con la programmazione direttamente alla prossima settimana”.