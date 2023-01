Milan, settore giovanile: ecco i risultati del weekend

Vediamo i risultati dei primi appuntamenti ufficiali per le giovanili rossonere nel 2023. Dopo il pareggio in rimonta della Primavera di Ignazio Abate, che al PUMA House of Football ha fermato sul 2-2 i campani del Napoli, nel fine settimana andato in archivio si segnalano i risultati positivi in trasferta per due Under femminili: l'U17 di Mister Treccani riparte con un ampia vittoria sul campo della Rivanazzanese, mentre l'U15 di Mister Prati ottiene il primo pareggio della stagione contro la Cremonese. Entrambe le squadre rossonere restano in cima, da imbattute, ai rispettivi gironi di categoria.