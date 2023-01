Il Napoli annienta la Juventus 5-1, il Milan è avvisato

La squadra di Luciano Spalletti ha letteralmente annientato la Juve di Allegri , reduce da otto vittorie di fila senza subire reti. 5-1 il risultato finale: doppietta di Osimhen , poi Kvaratskhelia , Rrhamani ed Elmas . Per i bianconeri il gol di Angel Di Maria per il momentaneo 2-1 che però non è riuscito a muovere il match.

Adesso il Napoli è a +10 in classifica dalla Juve e anche dal Milan, impegnato domani sul difficile campo del Lecce. I rossoneri devono assolutamente vincere per tenere in vita il campionato e restare, forse, come unica concorrente di questo Napoli che sembra correre a velocità inaudite incontro allo Scudetto.