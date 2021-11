Milan, San Siro verso il sold out nelle prossime due partite casalinghe

Grande entusiasmo in casa Milan. San Siro si avvia ad essere pieno nei prossimi due impegni dei rossoneri in Serie A.

Redazione Il Milanista

Mai come in questo momento l'entusiasmo in casa Milan è alle stelle. I rossoneri sono reduci dalla grande impresa del Wanda Metropolitano. Vittoria per 1-0 grazie al gol nel finale di Junior Messias e speranza di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ancora viva. Grande merito va anche al mister, Stefano Pioli, che nella mattinata di oggi si è legato al Diavolo fino al 2023. Adesso i rossoneri possono tornare a pensare al campionato, dove attualmente occupano la prima posizione insieme al Napoli di Luciano Spalletti. Domenica pomeriggio alle 15, andrà in scena a San Siro la sfida contro il Sassuolo di Dionisi.

L'entusiasmo non riguarda però solo la squadra, ma anche i tifosi rossoneri. Infatti, come riportato da "La Gazzetta dello Sport", San Siro sta andando verso il tutto esaurito per il match di domenica contro i neroverdi. Ma non finisce qui. Anche nella sfida di sabato 4 dicembre contro la Salernitana, è già prevista la possibilità di avere lo stadio pieno. I tifosi del Diavolo dimostrano così di voler stare vicini alla propria squadra, che nelle ultime stagioni si è meritata tutto questo calore.

Pensando a Pioli, è incredibile notare come in soli due anni il tecnico rossonero sia riuscito a entrare nel cuore dei tifosi. Dopo il suo arrivo a ottobre 2019 al posto di Marco Giampaolo, la scelta dell'allenatore ex viola non era stata accolta nel migliore dei modi. Un solo hashtag circolava sui social, #Pioliout. Non era ritenuto un tecnico all'altezza del Milan. Situazione completamente opposta oggi, con i tifosi del club di Milanello che hanno dedicato anche un coro al loro allenatore, "Pioli is on fire", dimostrando tutta la loro riconoscenza nei confronti dell'uomo che ha contribuito per primo alla rinascita del Milan.