Milan, quanti gol dal ritorno in campo: la situazione

MILANO – Tante big affrontate, ma anche tanti gol e punti fatti. Una media di oltre tre gol a partita per effetto delle 25 reti segnate in 8 match, addirittura meglio dell’Atalanta. E 20 punti conquistati nelle 8 sfide post lockdown, che si traducono in 6 vittorie e due pareggi. Il Milan ha un andamento altissimo tanto da aver rosicchiato ormai tutto lo svantaggio nei confronti della Roma, arrivando solamente ad una lunghezza dalla squadra di Fonseca.

