Milan, interesse forte per Pulisic: il nodo resta la valutazione dei Blues

IL NOME DA LONDRA:

Uno dei nomi più interessanti accostati al Milan è Pulisic del Chelsea. Il calciatore ha 24 anni e in carriera vanta 127 presenze e 19 gol in Germania, al Dortmund, e altre 145 partite e 26 reti in Inghilterra, al Chelsea. Il Milanpotrebbe restituirgli una titolarità che oramai a Londra è in forte discussione e soprattutto ridargli la gioia di giocare la Champions League da protagonista.