Milan, proposto a Maldini un talento a parametro zero: la situazione

La stagione del Milannon è ancora finita, ma la società si è già messa al lavoro per apportare delle modifiche alla rosa attuale. I dirigenti rossoneri hanno iniziato a valutare quali giocatori vendere definitivamente in estate e quali invece mandare in prestito per farli crescere. Ovviamente la società si sta muovendo non solo per il mercato in uscita, ma anche per quanto riguarda i colpi in entrata.