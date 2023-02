Il Milan Primavera cade contro la Fiorentina: manca la vittoria in casa

Nella giornata di ieri il Milan Primavera ha perso la partita contro la Fiorentina per 2-1. Ancora nessuna vittoria in casa nel 2023

Redazione Il Milanista

Il Milan Primavera ha perso un’altra occasione per vincere la prima partita casalinga del 2023. Nella giornata di ieri la squadra di Abate ha perso al PUMA House of Football contro la Fiorentina per 2-1, nell’anticipo della 21esima giornata del campionato Primavera 1. Tutte e tre i gol sono stati segnati nei primi 45 minuti di gioco. La prima ad andare in vantaggio è stata la Fiorentina dopo soli quattro minuti grazie a Di Stefano. La risposta rossonera non è tardata ad arrivare ed è giunta all’undicesimo minuto con Hugo Cuenca, alla sua prima rete in campionato. La rete decisiva è stata però segnata dalla squadra ospite al 36esimo con Berti, che ha deciso così il match.

La partita è stata comunque disputata con coraggio e personalità da parte dei ragazzi di Abate. In più occasioni i rossoneri hanno sfiorato il pari, soprattutto nel corso del secondo tempo. Nonostante il risultato, ci sono state delle indicazioni positive da parte dei meneghini. Come prima cosa c’è da sottolineare il ritorno in campo dal primo minuto di due punti di riferimento della formazione: si tratta del capitano Coubis e di Bakoune.

Inoltre proprio durante la partita di ieri c’è stato l’esordio stagionale di Leonardo D’Alessio, entrato nei minuti finali del match dopo la lunga inattività dovuta da un infortunio. La classifica non sorride affatto ai rossoneri, che si trovano in quintultima posizione con21 punti (a ridosso della zona play-out). Tuttavia i rossoneri non devono scoraggiarsi, poiché ci saranno molte occasioni per rilanciarsi. Nel frattempo martedì 28 febbraio i meneghini sono attesi a disputare la partita contro il Ruh Lviv, per l’Ottavo di Finale di Youth League.