Milan-Lumezzane 7-0: Pobega e Pulisic incantano, Colombo affila le unghie

Questa sera alle ore 17:00 il Milan di Stefano Pioli è sceso in campo a Milanello per un test amichevole contro il Lumezzane

Questa sera alle ore 17:00 il Milan di Stefano Pioli è sceso in campo a Milanello per un test amichevole contro il Lumezzane . E' stata l'opportunità di vedere giocare i nuovi innesti, sbarcati da capo tra le fila dei meneghini. La gara termina con il risultato di 7-0 in favore dei diavoli. Ma riavvolgiamo il nastro e scopriamo insieme le formazioni e le azioni che hanno portato ai gol.

Ad aprire le danze ci ha pensato Tommaso Pobega. Il centrocampista rossonero ha scaricato in porta il pallone su assist di Pulisic. E' sempre l'asse Pulisic-Pobega a centrare il gol del raddoppio al 17'. Dopo un minuto di gioco Messias cala il tris: punta due difensori ed insacca il pallone in rete. Al 20' Lorenzo Colombo scarica attraverso una girata il pallone in porta, per il gol del momentaneo 4-0.