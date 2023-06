Milan, mister Pioli sogna Milinkovic-Savic: il nodo resta il prezzo

I rossoneri sono pronti a puntellare la rosa per renderla più competitiva possibile. Molti sono gli accorgimenti che Pioli vorrebbe all'interno del proprio gruppo, a partire proprio da un centravanti. Il tema attaccante è sempre attuale in casa Milan. Con Giroud non più giovanotto e con Rebic ed Origi sul tavolo delle uscite, molto probabilmente dovrà arrivare un nuovo bomber. Il sogno di mercato resta Marcus Thuram. Il calciatore in scadenza con i tedeschi, è uno dei nomi più illustri da prendere a parametro zero. Il nodo da sciogliere resta l'accesa concorrenza, PSG tra tutte.