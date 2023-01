Berardi: “Oggi è stata la giornata perfetta, abbiamo dato tutto”

Oggi alle ore 12:30 i rossoneri di Stefano Pioli sono scesi in campo nel lunch match della 20esima giornata del campionato di Serie A. La sfida di San Siro è terminata con il risultato di 2-5, per i neroverdi. Il Milan ad oggi sembra irriconoscibile, ed i cambiamenti tattici del tecnico non sembrano finora dare i frutti. Scopriamo insieme di seguito le parole di Berardi ai microfoni di DAZN, nel post partita di Milan-Sassuolo.