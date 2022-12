Il Milan guarda con attenzione in casa Salisburgo: occhi puntati su…

Noah Okafor è un attaccante di nazionalità elvetiva che gioca in Austria nel Red Bull Salisburgo. Il calciatore ha solo ventidue anni è dunque un giocatore di prospettiva. Sappiamo bene come Frederic Massara e Paolo Maldini siano sensibili alla carta d'identità dei giocatori e sappiamo altrettanto bene quanto siano disposti a lottare per portare giocatori futuribili e dal futuro assicurato in quel di Milanello.

Il Red Bull Salisburgo è una bottega cara

Non avranno però vita facile i dirigenti rossoneri. La trattativa con i piani alti del Red Bull Salisburgo non sarà infatti di facile conclusione. E' ben noto a tutti come il Red Bull Salisburgo sia una bottega cara e in tal senso il prezzo di Noah Okafor non è dei più abbordabili. 25 milioni è il prezzo di partenza per imbastire quanto meno una trattativa...