Milan, occasioni d’oro dal Chelsea: vari giocatori nel mirino

Il campionato non è ancora volto al termine, eppure la società rossonera si è già messa al lavoro per trovare i profili ideali da acquistare nel corso del prossimo mercato estivo. Sono molti i reparti da rafforzare , anche se particolare attenzione verrà rivolta al reparto offensivo (di fatto costituito dal solo Giroud).

Maldini e Massara hanno iniziato a individuare diversi giocatori che fanno al caso del Milan. Tra le situazioni più allettanti da monitorare ci sono quelle che provengono dal Chelsea. Il club inglese ha vissuto un vero fallimento stagionale e per tale motivo molti giocatori verranno ceduti, per dare inizio a una rivoluzione. Sono tanti i calciatori con la valigia in mano, che potrebbero decidere di trasferirsi in Italia.