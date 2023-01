Milan, occhio al caso Zaniolo: opportunità o eccessività?

Il Milan sogna il colpo Zaniolo, che ad oggi non è in ottimi rapporti con la società capitolina ed il contratto andrà in scadenza...

Sono giorni difficili in casa Milan, i risultati continuano a non arrivare e la squadra sembra a volte un po' scossa. Toccherà quindi a Maldini e Massara cercare di rafforzare l'organico di mister Pioli, magari inserendo in rosa qualche giocatore di qualità. Il mercato però ad oggi è fermo, non solo per il Milan ma quasi per l'intera Serie A, inchiodata a guardare le solite spese faraoniche dei club inglesi. I dirigenti rossoneri però iniziano a studiare i primi obiettivi anche per il mercato estivo. Sul taccuino continua ad esserci il nome di Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma, capace di giocare al centro, sulla destra ma anche da attaccante, non sta vivendo un periodo facile nella Capitale. I tifosi lo hanno fischiato (facendo capire di averlo scaricato) e il rinnovo continua a non arrivare.