Milan, nessun segnale sulla trattativa Kamada: ecco dove ora può andare

Non arriva nessun segnale da parte del Milan per quanto riguarda l’acquisto di Kamada. Ecco dove ora può andare il giocatore

Redazione Il Milanista

Il Milansta continuando a lavorare sul mercato, nonostante abbia già effettuato quattro acquisti. La società meneghina è consapevole di non avere ancora rafforzato al 100% la rosa in vista della prossima stagione. I Diavoli sono alla ricerca di rinforzi soprattutto in attacco e a centrocampo e nei prossimi giorni sperano di portare a segno altri colpi.

Tuttavia c’è un giocatore che era praticamente del Milan, ma che molto probabilmente non si trasferirà più in rossonero. Stiamo parlando di Daichi Kamada, che era praticamente certo di trasferirsi in Italia. Il giocatore piaceva molto a Maldini e Massara, ma il cambio di rotta nella dirigenza meneghina e qualche problema burocratico hanno frenato la trattativa.

Sul giocatore è tornato prepotentemente l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono infatti vicini al lasciar partire Joao Felix e hanno puntato il giapponese come rinforzo ideale. Il giocatore può arrivare a parametro zero nel club spagnolo oppure nel Borussia Dortmund, ossia nelle due squadre rifiutate per accettare la proposta del Milan.