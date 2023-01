Milan-Inter, Tombolini: “Maresca? Credo sia una scelta per rilanciarlo”

Daniele Tombolini, ex arbitro di Serie A per circa dieci anni, rappresenta sicuramente una voce illustre in termini di arbitraggio e designazioni. Considerato un fischietto storico del calcio italiano ed internazionale, questo è stato intervistato a TV Play circa la designazione di Milan-Inter di Supercoppa a Maresca . Secondo Tombolini può esserci un motivo ben preciso dietro la scelta di Rocchi . Le sue parole a Tv Play:

"Si tratta sicuramente di una designazione strategica perché Maresca non è stato impiegato con frequenza in questa stagione. Penso che è una scelta che può servire per rilanciare un arbitro, un’occasione importante che si dà ai direttori di gara nel corso dell’anno. Tutti gli arbitri che sono a disposizione di Rocchi dovrebbero essere in grado di arbitrare una gara del genere. Penso ad esempio Orsato o ad altri di primo livello. E’ chiaro che il designatore deve fare di necessità virtù e deve spalmare la sua rosa per le esigenze che richiede il campionato ma anche gli impegni europei. Bisogna anche considerare che ci sono direttori di gara internazionali opzionati per il prossimo turno europeo".