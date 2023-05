Milan: Maldini e Massara con gli occhi vigili a Londra, sponda Blues

MILAN, IL NOME DEI BLUES:

Come riportato dalla rosea, il Milan avrebbe ottenuto il primo gradimento da Loftus-Cheek, centrocampista che attualmente milita a Londra tra le fila del Chelsea. Il ragazzo ha un contratto che andrà in scadenza nel 2024 e viene valutato dai Blues intorno ai 25 milioni di euro. Loftus-Cheek è il classico box-to-box di estrema fisicità, ma senza rinunciare alla tecnica. Ma è anche e soprattutto duttile: in carriera ha fatto anche il difensore centrale (con Tuchel) e Antonio Conte lo aveva sperimentato anche come punta.