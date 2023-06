Milan, preso il jolly offensivo: Luka Romero sarà l’uomo in più

Luka Romero sarà il terzo colpo in entrata del Milan: dopo l'acquisto a parametro zero di Marco Sportiello e del centrocampista...

Redazione Il Milanista

Luka Romero sarà il terzo colpo in entrata del Milan: dopo l'acquisto a parametro zero di Marco Sportiello e del centrocampista del ChelseaLoftus-Cheek. Ieri la dirigenza rossoneri ha chiuso le trattative per l'ex gioiellino della Lazio, che sbarcherà a Milano in scadenza contrattuale.

Il classe 2004 si legherà ai rossoneri con un contratto quadriennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Sarà senza alcun dubbio un'alternativa sulla fascia destra ed anche sulla trequarti. Arrivato in Italia nel 2021, Romero è sceso in campo pochissimo nella Lazio di Maurizio Sarri: solamente 367' in due stagioni.

Luka è un mancino naturale ed è dotato di grande velocità. Il talento di certo non gli manca, come ha dimostrato nel Mondiale Under 20 giocato nella sua Argentina: in quattro partite ha realizzato ben due reti, contro Guatemala e Nuova Zelanda.