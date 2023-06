Milan-Loftus Cheek: il calciatore è sempre più vicino ai meneghini

Il Milan è pronto a chiudere il primo colpo a centrocampo, dopo l'addio inaspettato degli ultimi giorni di Sandro Tonali, che volerà in Inghilterra al Newcastle. I rossoneri sono ai dettagli col Chelsea per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista classe 1996 in scadenza nel 2027 con il Chelsea. L'affare dovrebbe chiudersi su una base intorno ai 15 milioni di euro .

Il calciatore è in grado di giocare sia da mezzala che da trequartista - ed ha chiuso l'ultima stagione con 33 partite e 2 assist. Loftus-Cheek, che in carriera ha vestito anche le maglie di Fulham e Crystal Palace, non è esattamente un centrocampista con la propensione per il gol: in carriera ha messo a segno solamente 19 centri in 275 partite.