Milan: il Liverpool saluta Firmino e mette nel mirino un obiettivo rossonero

Il Liverpool è pronto a dire addio ad uno dei propri leader degli ultimi anni, con i quali ha condiviso una gioia immensa come la vittoria della Champions League. Parliamo ovviamente di Roberto Firmino, il quale lascerà l'Inghilterra per approdare verso altri lidi, con l'obiettivo di tornare ad essere protagonista nel calcio che conta. Klopp studia la situazione ed avrebbe già individuato un calciatore che possa fare al caso dei Reds. Il suo nome è Marcus Thuram ed è un calciatore seguito anche in passato dal Milan, essendo un'occasione a parametro zero.